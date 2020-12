Bomba d'acqua sulle Grotte del Caglieron: chiusura immediata e danni ingentissimi

«Buongiorno a tutti, come sapete il nubifragio di questa notte ha colpito in maniera violenta il comune di Fregona e limitrofi. Nello specifico, il Parco Grotte del Caglieron ne è rimasto particolarmente segnato. Purtroppo questa situazione ci obbliga, per un tempo non definito, a chiudere il Parco. Vi ringraziamo per i messaggi di vicinanza e di solidarietà e vi promettiamo il nostro massimo impegno, per farle ritornare belle come le avete conosciute, quanto prima». Con questo accorato messaggio lasciato su Facebook la Pro Loco di Fregona, nelle ultime ore, ha comunicato la chiusura a data da destinarsi delle bellissime Grotte, amate mete dei turisti da tutta Italia.

Sono difatti ingentissimi i danni alle passerelle e ai camminamenti arrecati dalla bomba d'acqua che ha compito l'intera zona a partire da sabato pomeriggio. Oltre alle Grotte si segnalano poi anche diverse frane in tutta l'area (principalmente a in località Fratte), oltre all'evacuazione di una famiglia in località Breda e la chiusura della strada che porta in paese, oltre ad un intervento a Sottocastel per alcuni smottamenti e l'esondazione del Carron.

Continua dunque l’ondata di maltempo nel territorio del Veneto. Il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto ha emesso un nuovo bollettino valido dalle 14 di oggi alla mezzanotte di martedì 8 dicembre. È stato dichiarato lo stato di allarme (allerta rossa) per criticità idraulica e idrogeologica per i bacini di Piave Pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione e per criticità idraulica per il Basso Brenta – Bacchiglione e per il Livenza – Tagliamento. È stato poi dichiarato lo stato di preallarme (allerta arancione) per criticità idraulica e idrogeologica per i bacini dell’ Alto Piave e Basso Piave – Sile e per criticità idrogeologica per l’Adige-Garda. Allerta gialla (stato di attenzione), infine, per criticità idraulica per il Po.

Gallery