Pioggia e allagamenti nella Marca: «Danni per oltre un milione e mezzo di euro»

Ancora situazioni di criticità per la seconda ondata di maltempo che, da martedì mattina fino al primo pomeriggio di oggi, 22 maggio, sta colpendo il territorio della provincia di Treviso: Protezione Civile e vigili del fuoco sono al lavoro nelle aree del Coneglianese e del Vittoriese, da cui sono arrivate oltre 60 segnalazioni dai cittadini per grandine, strade allagate e acqua nei piani interrati delle abitazioni.

Sono in corso tutti gli interventi necessari per il ripristino della sicurezza e lo sgombero dall’acqua di strade e scantinati; proseguiranno inoltre tutte le ricognizioni, assieme ai Tecnici Viabilità della Provincia di Treviso, per la stima approssimativa dei danni di questo secondo nubifragio. Ad oggi, il solo costo dei danni della prima ondata nelle strade provinciali e negli edifici scolastici supera già il milione e mezzo di euro.