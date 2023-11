Maltempo, strade allagate e disagi: «C'è acqua dappertutto»

I comuni della Sinistra Piave sono i più colpiti dalla violenta ondata di maltempo abbattutasi giovedì pomeriggio, 2 novembre, in tutto il Veneto. Farra di Soligo, Miane e Valdobbiadene registrano strade allagate e corsi d'acqua a rischio esondazione. Il pluviometro, a Follina, ha fatto registrare 106 ml di pioggia caduta.

Monitorati speciali il Muson dei Sassi ad Asolo e il fiume Soligo in in zona Solighetto tra Pieve di Soligo e Farra dove una pensionata è stata portata via di casa e trasferita da una parente dal momento che la sua abitazione era molto vicina al corso d'acqua. Sul posto i carabinieri della locale stazione (foto sotto).

Mattia Perencin, primo cittadino di Farra di Soligo, è in prima linea al momento per monitorare la situazione sul territorio insieme ai tecnici del comune e ai volontari della Protezione civile. Via Croda è stata chiusa al traffico per motivi precauzionali visto il rischio esondazione del fiume Soligo. Allagamenti si registrano però anche in Via Canal Vecchio al confine con il comune di Miane. «Stiamo cercando di fare il possibile - spiega il primo cittadino di Farra -. La situazione è decisamente impegnativa, stiamo monitorando due strade in particolare ma c'è acqua dappertutto che sta venendo giù anche dalle rive».

Ad Asolo la situazione sul territorio sta venendo monitorata da: Protezione civile, polizia locale e carabinieri. Al momento gli interventi sono stati per: uno smontamento in via Risorgimento, risolto grazie all'intervento del personale del settore Lavori pubblici. La tracimazione in via Cà Falier del Muson, ramo di Castelcucco, a livello della trave del ponte. In Via Carreggiate, nelle vicinanze della laterale Via Val Sesilla, tracimazione con livello dell'acqua al margine della Provinciale. Il Muson al ponte tra Asolo e Fonte è a 30 centimetri da raggiungere il ponte. A Refrontolo torna a spaventare il Lierza nei pressi della piccola cascata del Molinetto della Croda. A Revine Lago la strada dal bivio verso Colmaggiore è inondata. A Colle Umberto allagato un tratto di Via Calate verso il campo sportivo. A Paderno del Grappa un albero è piombato in strada: necessario l'intervento dei vigili del fuoco (foto sotto). A Miane, in via Canal, la strada è stata chiusa al traffico per uno smottamento che ha causato il cedimento del ciglio stradale.

Situazione critica anche per diversi corsi d'acqua della fascia pedemontana, scesi e superati localmente i 100 millimetri di pioggia sulle zone prealpine. A Silea albero pericolante in Via Canton nella zona sud del comune, sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco. Sotto controllo, invece, il livello del fiume Piave. Per la giornata di domani la Prefettura ha disposto la chiusura delle scuole in 42 comuni della Marca dove è in vigore l'allerta rossa per maltempo.

Nella tarda serata apprensione per il torrente Brenton a Castello di Godego, lievemente esondato in via Pagnana, in una zona di campagna, e in zona Crocetta, in un'area residenziale.