Torna il freddo in Veneto: «Temperature a picco con pioggia e temporali»

Nei prossimi giorni l'anticiclone si indebolirà sotto la spinta di correnti più umide e instabili atlantiche, favorendo un aumento della variabilità atmosferica sul Veneto.

Tra la notte e il mattino di sabato 25 marzo una prima veloce perturbazione farà da apripista, portando qualche pioggia e breve rovescio soprattutto sui settori montuosi e qua e là anche in pianura; si tratterà comunque di fenomeni a macchia di leopardo e passeggeri. Sarà soprattutto la perturbazione attesa tra il tardo pomeriggio e la sera di domenica a portare piogge e rovesci più diffusi a tutta la regione con accumuli di pioggia compresi tra 10 e 30 millimetri. Tornerà la neve su Prealpi e Dolomiti, dapprima oltre 1600-1800 metri ma in calo fin verso mille metri per l'ingresso di aria più fredda.

La perturbazione di domenica sarà seguita da correnti molto fredde da nord con temperature che subiranno un brusco calo di 5-8 gradi rispetto ai valori degli ultimi giorni. Tra lunedì e martedì l'aria sarà decisamente più fredda e frizzante, specie nottetempo e all'alba quando le temperature si avvicineranno agli zero gradi con rischio di deboli gelate anche sulle aree pianeggianti, mentre le massime non supereranno i 13-14 gradi sulle principali città di pianura. Il freddo si farà sentire in particolar modo in montagna dove torneranno gelate intense e diffuse, a 3300 metri della Marmolada si potranno toccare i -20 gradi.