Giorni della Merla primaverili sull’Italia: «Precipitazioni assenti, torna l'allerta smog»

Un potente anticiclone dalle caratteristiche praticamente estive si è insidiato sull’Europa occidentale e interesserà anche l’Italia nei prossimi giorni, che di invernale avranno ben poco. A dirlo è il meteorologo di 3bmeteo.com, Edoardo Ferrara che spiega: «Sperimenteremo una stasi meteorologica che si protrarrà almeno per altri 8-10 giorni con temperature spesso sopra le medie del periodo. I valori termici durante le ore diurne saranno più primaverili che invernali. Temperature decisamente fuori norma anche in montagna, con zero termico che potrà superare i 3mila-3500 metri sia su Alpi che sull’Appennino».

Inversioni termiche

«Parvenze di inverno si avranno laddove si instaureranno le cosiddette inversioni termiche - prosegue Ferrara di 3bmeteo.com - ovvero quel processo per il quale l’aria fredda, più pesante, ristagna su pianure e vallate chiuse, mentre quella mite, più leggera, galleggia in quota. Un fenomeno piuttosto frequente in inverno durante le situazioni anticicloniche, che può favorire temperature minime più basse ad esempio in Pianura Padana rispetto a località alpine poste a 1500-2mila metri di quota. Ed è proprio l’anomalia termica soprattutto in quota che evidenzia lo stato di pessima salute dell’inverno indotto dall’anticiclone subtropicale che incombe sulle nostre teste».

Allerta smog

Anticiclone in inverno significa però anche ristagno di aria umida nei bassi strati, fatto che favorirà banchi di nebbia o nubi basse in Valpadana, specie tra notte e mattino, ma in questo caso si presenteranno frequentemente anche lungo il versante tirrenico. Non solo, la qualità dell’aria sarà in ulteriore peggioramento, specie in Pianura Padana laddove già oggi riscontriamo valori di Pm10 particolarmente elevati (anche superiori ai 100 microgrammi per metro cubo): di fatto nel catino padano si respirerà aria velenosa per diversi giorni.