Marca imbiancata dalla grandine: Altivole e Cornuda le zone più colpite

Dopo il caldo anomalo è arrivata la grandine a imbiancare diversi Comuni della provincia di Treviso. Nella tarda mattinata di oggi l'afa e il caldo l'avevano fatta da padrone con picchi di oltre 30 gradi registrati nella Castellana.

Durante il pomeriggio però la situazione meteo è cambiata bruscamente portando rovesci e temporali a partire dall'Alta Marca. Cornuda e Altivole (la frazione di Caselle in particolare) sono stati finora i Comuni più colpiti ma c'è massima attenzione in queste ore anche nella zona del Montello dove i vigili del fuoco sono intervenuti per un albero da mettere in sicurezza. Piogge e temporali anche su est Asolano, quartier del Piave, zona di Montebelluna e dintorni. I chicchi di grandine caduti hanno medie dimensioni. Decine le segnalazioni comparse online ma, per il momento, non ci sarebbero danni rilevanti.