Grandine nei comuni colpiti dall'alluvione di maggio: «Colpo di grazia»

Tra le 22.15 e le 22.43 di sabato sera una nuova bomba d'acqua e grandine ha flagellato per l'ennesima volta i comuni già colpiti dall'alluvione di maggio. Campi, auto e case colpiti da chicchi di grandine grossi come noci. Il bilancio provvisorio è drammatico per l'agricoltura trevigiana.

La metà dei raccolti di mais e Prosecco è andata perduta secondo le prime stime di Coldiretti Montebelluna. Sabato sera i comuni più colpiti sono stati San Zenone degli Ezzelini, Onè di Fonte, Asolo, Montebelluna, Maser e Arcade. Ma il temporale si è abbattuto in tutta la fascia pedemontana arrivando da Bassano del Grappa e spostandosi poi verso il pordenonese. La grandine si è abbattuta sui campi di mais e sui vigneti. Kiwi salvati dalle reti antigrandine che nulla hanno potuto per salvare i vigneti di Prosecco. In attesa dell'esatta conta dei danni, preoccupa la frequenza delle bombe d'acqua degli ultimi mesi. I terreni gonfi d'acqua rischiano di compromettere l'intero processo di maturazione con tempi rallentati e un rischio maggiore di fitopatie.