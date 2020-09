Grandine e vento forte, il maltempo torna a colpire la Marca

Vento e grandine hanno colpito la provincia di Treviso nel primo pomeriggio di venerdì 25 settembre. «I chicchi caduti sembravano palline da tennis» raccontano alcuni residenti nei vari gruppi social dedicati al maltempo. Tra le zone più colpite ci sono Godega di Sant'Urbano, in località Bibano e Pianzano, il Comune di Trevignano e alcuni Comuni dell'est Trevigiano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le zone risparmiate dalla grandine hanno dovuto fare i conti con il vento forte che, dall'ora di pranzo, ha iniziato a soffiare con raffiche molto violente. Limitati, per ora, gli interventi dei vigili del fuoco legati al vento ma i danni causati alle coltivazioni dalla grandine tra Godega e Trevignano sono in corso di valutazione e non si esclude possano essere piuttosto ingenti. Nel giro di pochi minuti, come annunciato dalle previsioni meteo, pioggia e grandine hanno dato vita a decine di segnalazioni da parte dei residenti. Flagellata dal maltempo non solo la provincia di Treviso ma anche il Veronese e molti Comuni in provincia di Vicenza.