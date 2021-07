Grandine e temporali nell'Alta Marca: pomeriggio all'insegna del maltempo

Giovedì pomeriggio, 8 luglio, una nuova ondata di maltempo è tornata a colpire i Comuni dell'Alta Marca. Temporali intensi e grandine nei Comuni dell'area Unesco: per l'Alta Marca è l'ennesimo pomeriggio all'insegna del maltempo.

Poco prima delle 17.30 un violento temporale con chicchi di grandine si è abbattuto tra Follina e Cison di Valmarino. Nubifragi sparsi anche nella zona di Asolo e Castelfranco Veneto. Una cella temporalesca partita nei dintorni di Modena è riuscita a risalire fino al Veneto. Risultato: tanta pioggia in un lasso di tempo piuttosto ridotto. Il maltempo si è spinto fino a Montebelluna, interessando anche San Zenone degli Ezzelini, Maser e Comuni limitrofi. A Treviso e nei Comuni della provincia posizionati a sud-est, invee, il maltempo non è arrivato anche se le temperature hanno subito ovunque un lieve calo rispetto alle scorse ore. Nessun intervento di rilievo per i vigili del fuoco: rami in strada e gazebo sradicati tra le decine di segnalazioni pubblicate in queste ore sui social. Già in serata, però, la situazione è tornata alla normalità.