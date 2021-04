Grandine e temporali nella Marca: torna la neve a Cima Grappa

Pomeriggio all'insegna del maltempo nella Marca: le immagini che vedete nel video arrivano da Preganziol dove, poco dopo le ore 15 di mercoledì 21 aprile, si è abbattuto un temporale con abbondanti precipitazioni e grandine.

Non si è trattato di un caso isolato: da Oderzo ai comuni dell'Alta Marca molte zone della provincia di Treviso sono state interessate dall'ondata di maltempo. Finora non si registrano interventi di rilievo da parte dei vigili del fuoco ma la pioggia è caduta copiosa, soprattutto nell'Alto trevigiano, colpendo le coltivazioni che, dopo le gelate fuori stagione di inizio aprile, continuano a dover fare i conti con condizioni meteo proibitive. L'instabilità, partita dai rilievi alpini, prealpini del Trentino è sconfinata sulla pianura vicentina e trevigiana dando vita a fenomeni anche localmente intensi in entrambe le province. Oggi lo zero termico è arrivato fino ai 1400 metri e la temperatura a 1200 metri è passata dai 10.5 gradi delle ore 14 a solo 2 gradi alle ore 16, riportando la neve su Cima Grappa a pochi giorni dall'inizio di maggio.