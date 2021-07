Grandine e temporali: danni ad auto e vigneti nell'Alta Marca

Pomeriggio all'insegna del maltempo nell'Alta Marca: temporali e grandine si sono abbattuti nella zona tra Pederobba e Cavaso del Tomba con chicchi che in pochi minuti hanno provocato danni ingenti ai vigneti e alle coltivazioni della zona.

Poco prima delle ore 16 una grandinata violentissima si è abbattuta su Pederobba. Il maltempo è durato pochi minuti per poi tornare a lasciare spazio al sereno ma i chicchi di ghiaccio erano talmente grossi da essere rimasti a terra per diverse ore prima di sciogliersi. Come riportato da "Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa", il maltempo di domenica pomeriggio ha fatto anni anche nella zona nord dei colli Asolani e sul basso Feltrino tra Alano di Piave, Quero, Segusino, Miles e limitrofi e poi anche a Feltre e in Valbelluna. Per gli agricoltori della zona è l'ennesima mazzata in un'annata nera sul fronte del maltempo. L'allerta meteo annunciata nelle scorse ore dalla Protezione civile del Veneto resterà in vigore fino alla mezzanotte di lunedì 26 luglio.