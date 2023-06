Pomeriggio di maltempo sulla Pedemontana, alberi caduti e blackout

Dalle 17:30, di sabato 10 giugno i vigili del fuoco della provincia di Treviso sono stati impegnati con diverse squadre in una serie di interventi legati ad un violento temporale che ha interessato la zona pedemontana dell'Alta Marca.

Gli interventi dei pompieri hanno riguardato piante e rami pericolanti, rimozione di ostacoli alla circolazione, pali pericolanti e allagamenti nei comuni di: Conegliano, Cordignano, Nervesa della Battaglia, Volpago, Susegana, Vittorio Veneto, Montebelluna e Trevignano. Una ventina in totale le richieste di intervento nel corso del pomeriggio con i pompieri impegnati fino a sera nella messa in sicurezza delle zone colpite dal maltempo. A Susegana e Ponte della Priula si sono verificati una serie di blackout, corrente saltata anche a Maser per la caduta di un albero in Via Tiziano. La Dama Vivente in programma a Conegliano si è svolta nonostante la preoccupazione del pomeriggio per il maltempo. La tradizione è tornata in Piazza Cima.