Bomba d'acqua e grandine sulla Marca: sottopassi allagati e incidenti

Sabato sera all'insegna del maltempo in provincia di Treviso: dal tardo pomeriggio di ieri, 23 settembre, i centralini dei vigili del fuoco hanno ricevuto decine di chiamate per il nubifragio che ha interessato diversi comuni dell'hinterland del capoluogo.

Verso le 20.30 carabinieri e vigili del fuoco sono intervenuti per numerosi sottopassi allagati, in particolare a Olmi di San Biagio di Callalta (Viale I° Maggio), in Via Venier a Treviso dove un autobus è rimasto bloccato mandando in tilt la viabilità e infine in Via Castello a Silea, uno dei comuni più colpiti dal maltempo di sabato, dove un'automobilista è rimasto bloccato all'interno del suo veicolo nel sottopasso allagato da un metro d'acqua. A Treviso un fulmine ha fatto saltare la corrente a case e locali di Via Sant'Antonino, al confine con Casier. In piena notte, verso le 2.30, un ragazzo di 26 anni e una ragazza di 24, residenti in zona, sono finiti fuori strada con l'auto in Via Piave a Caselle d'Altivole. Entrambi sono stati soccorsi dal personale del Suem 118 che li ha portati al Ca' Foncello di Treviso per le cure del caso. Gli interventi di messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco sono andati avanti per tutta la notte.