Maltempo, notte da incubo: allagamenti e decine di alberi caduti

Una vera e propria tempesta notturna quella che si è abbattuta nelle scorse ore a Treviso e provincia: dalle 2 del mattino temporali, grandine e un vento fortissimo hanno spazzato la Marca provocando in pochi minuti danni ingentissimi e allagamenti in numerosi comuni, dal capoluogo alla zona della Pedemontana.

In tilt il centralino dei vigili del fuoco sommersi da decine di richieste d'aiuto: giovedì mattina, 13 luglio, sono i sindaci a fare il punto della situazione. Mario Conte, da Treviso, ha pubblicato le immagini spaventose di decine di alberi caduti a causa del vento sia dentro che fuori le Mura. "Il nubifragio ha provocato danni ingentissimi in tutto il territorio" scrive sui suoi canali social. Flagellati anche i comuni dell'Alta Marca e la zona dell'Opitergino Mottense. Il bilancio della sindaca Maria Scardellato è il seguente: «A Oderzo è caduta un’impalcatura in via Roma, un albero in via Altinate, un albero del giardino del Sansovino e un altro in via Pordenone .I vigili del Fuoco , che hanno avuto un’infinità di chiamare in tutto il territorio, sono intervenuti in Via Roma e hanno chiesto che la strada venisse bloccata in entrambi i sensi (perché qualcuno avrebbe potuto avvicinarsi anche dalla parte del senso unico ). Fondamentale il contributo di residenti e volontari che hanno prima chiuso le strade e poi per tagliato e spostato alberi lavorando tutta la notte».

Case allagate, blackout e alberi in strada anche nella zona tra Conegliano e Vittorio Veneto dove più di qualche residente si è trovato con cantine e seminterrati ricoperti d'acqua. A Spresiano il sindaco Marco Della Pietra è al lavoro in prima linea per monitorare la situazione maltempo con diversi alberi caduti in strada e deviazioni in strada verso Arcade, Via del Fante completamente bloccata, alberi anche sul sottopasso di Fassa. Ad Asolo alberi caduti in via Sant'Anna e in via Strada Muson con interventi dei vigili del fuoco di Asolo e Castelfranco Veneto. La conta dei danni andrà avanti come minimo per tutta la giornata di oggi con la rimozione di rami e piante finiti in strada e la messa in sicurezza di case e scantinati allagati.