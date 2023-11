Maltempo, Veneto in stato di preallarme: «Allerta rossa per l'Alta Marca»

Tra il pomeriggio di giovedì 2 novembre e la prima parte di venerdì 3 le zone più colpite dal maltempo saranno prealpi e Dolomiti meridionali del Veneto. Sono previsti probabili rovesci anche forti e locali temporali, specie su pianura e costa.

La fase più intensa è prevista nel pomeriggio e nella serata di oggi, con venti forti meridionali sulla costa e pianura limitrofa e sulle zone montane, specie sulle dorsali prealpine e in quota, dove a tratti potranno risultare anche molto forti. Considerati i fenomeni meteorologici previsti sul Veneto, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale comunica che, per criticità idrogeologica, ha dichiarato l'allerta rossa dalle 14 di giovedì fino all'intera giornata di venerdì nei bacini Alto Piave (BL) e Piave Pedemontano (BL-TV). Interessati, quindi, in provincia di Treviso soprattutto i comuni dell'Alta Marca. Per criticità idraulica è stata dichiarata la fase operativa di preallarme in tutti i bacini della regione. È stata inoltre dichiarata per vento forte la fase operativa di attenzione su costa e pianura limitrofa, zone pedemontane e zone montane, da riconfigurare, a livello locale, in fase operativa di pre-allarme o allarme a seconda dell’intensità del vento, dalle 14 di oggi 2 novembre, alle 16 di domani venerdì 3 novembre.