Maltempo nel Bellunese, oltre cento interventi dei vigili del fuoco

Sono stati più di 100 gli interventi dei vigili del fuoco per il maltempo che ha colpito dal tardo pomeriggio di martedì 18 luglio la provincia di Belluno, in particolare nelle zone dell’Agordino, del Cadore e del Comelico. Tra i danni più ingenti: la caduta di alberi, lo scoperchiamento di tetti e dissesti statici.

I vigili del fuoco hanno operato con 200 operatori del comando di Belluno, delle sei sedi permanente dei 24 distaccamenti volontari e con il supporto di squadre regionali provenienti dai comandi di Treviso, Padova, Vicenza e Verona e l’utilizzo di 7 autoscale. Aperti nella serata di martedì i COC (Centro operativo Comunale) a Santo Stefano Cadore e Calalzo. In corso questa mattina gli ultimi interventi per la messa in sicurezza delle coperture dei tetti e degli alberi pericolosi. A Calalzo un centinaio di ospiti della colonia sono stati spostati sempre nella stessa struttura per il danneggiamento del tetto.