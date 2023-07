Maltempo nella notte tra sabato e domenica: «Danni inseriti nello stato di emergenza»

Nella notte tra sabato 29 e domenica 30 luglio il maltempo è tornato a colpire il Veneto con alcuni danni registrati nelle province di Vicenza e Treviso. Ma è soprattutto nel territorio di Verona dove si sono concentrati gli effetti dei forti venti, della tanta pioggia e di alcune scariche di grandine. Numerosi gli alberi abbattuti, i danni alle coltivazioni, gli allagamenti e i danneggiamenti a tetti e coperture.

«Lo stato di emergenza regionale sarà esteso ai territori colpiti - ha fatto sapere il Governatore del Veneto, Luca Zaia -. I rilievi dei danni saranno inseriti nelle relazioni inviate a Roma per le richieste dello Stato di emergenza nazionale e lo stato di calamità per il settore agricolo. Ringrazio tutti i soccorritori e i tecnici impegnati in questo weekend ed esprimo la mia vicinanza a chi ha dovuto, nell’arco di poche giornate, affrontare nuovamente il maltempo».