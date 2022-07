Caldo e sole in pianura ma in montagna tornano le piogge

Domenica con tempo in prevalenza stabile e soleggiato su tutto il Veneto ma, dal pomeriggio, brevi e occasionali rovesci potrebbero interessare le zone montane. A dirlo sono le previsioni Arpav per le prossime ore.

Domani, lunedì 25 luglio, il tempo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso ma sono previsti anche locali rovesci e temporali nel pomeriggio-sera, più probabili sulle Dolomiti con possibilità contenuta di qualche fenomeno intenso. Meno probabili sulle zone prealpine. Il Centro funzionale decentrato della Regione Veneto ha dichiarato, dalle 12 alla mezzanotte di domani, l'allerta gialla per criticità idrogeologica nel solo bacino dell'Alto Piave in provincia di Belluno.