Maltempo, temporali e grandine nella Marca: temperature a picco

Le prime raffiche di Bora hanno iniziato a soffiare sulla Marca già dalla prima mattinata di sabato 28 maggio facendo crollare sensibilmente le temperature rispetto alla giornata di ieri. Alle sette di sera in molti comuni della provincia sono stati raggiunti fino a 12 gradi in meno rispetto a venerdì. Temporali e grandine di piccole dimensioni hanno colpito soprattutto il Veneziano e le spiagge. Nessun intervento di rilievo fino al tardo pomeriggio per i vigili del fuoco.

In serata instabilità in deciso aumento nelle zone pedemontane e orientali della provincia dopo una prima parte di pomeriggio che ha visto temporali principalmente sull'area montana con punte fino a 50 millimetri ad Arsiè. In arrivo una serata movimentata con rovesci e temporali sparsi e soprattutto con clima molto fresco. In pianura il termometro oscilla già tra i 17 e i 19 gradi ma è destinato a scendere ancora nella notte.