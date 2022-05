Maltempo, primi temporali e grandine nella Marca: temperature in calo

Le prime raffiche di Bora hanno iniziato a soffiare sulla Marca già dalla prima mattinata di sabato 28 maggio: temperature in netto calo rispetto alla giornata di ieri. Tanta la nuvolosità e, in tarda mattinata, anche le prime grandinate nel Veneziano e a Mogliano Veneto dove sono caduti chicchi di piccole dimensioni.

Piove anche nell’alto vicentino e nella zona delle Piccole Dolomiti, altrove invece non sono segnalate criticità. Nelle prossime ore instabilità in aumento con cieli coperti e fenomeni via via sempre più diffusi. L'afa degli ultimi giorni rischia di portare di nuovo tanta pioggia e grandine nell'Alta Marca e nella zona della Pedemontana, già pesantemente colpite nei giorni scorsi.