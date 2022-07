Venerdì sera di vento e pioggia nella Marca: una ventina gli interventi

Il maltempo, atteso per la serata di venerdì 29 luglio, ha colpito vari comuni della provincia di Treviso concentrandosi in particolare sull'Alta Marca. Nessun ferito e pochi danni, fortunatamente: di certo la quantità di pioggia scesa non ha portato nessun beneficio alla crisi idrica che il Veneto sta vivendo ormai da mesi.

I vigili del fuoco sono però stati impegnati in una ventina di interventi tra Conegliano, Susegana e San Vendemiano. A Susegana un fulmine ha colpito una casa in Via Galvaligi: sotto choc l'anziana proprietaria. Il fulmine si è scaricato sul televisore scatenando un principio di incendio che ha interessato anche la camera da letto con danni a materassi e suppellettili. La proprietaria di casa, aiutata dai vicini, è riuscita a uscire senza inalare il fumo proveniente dal televisore. Nonostante la paura è in buone condizioni di salute: sul posto l'intervento dei vigili del fuoco di Conegliano è andato avanti per quasi due ore.

Gli altri interventi

Poco dopo le 21 i pompieri sono intervenuti anche in Via dei Pascoli a Conegliano dove un fulmine ha colpito un'impalcatura, lasciandola pericolante. La struttura è stata messa subito in sicurezza. A San Vendemiano, invece, alcuni alberi sono stati abbattuti dal vento nella zona della rotonda tra via Garibaldi e via Longhena.