Capodanno, torna la neve a Nordest: «Maltempo fino all'Epifania»

«Proseguirà anche nei prossimi giorni la fase instabile, perturbata e fredda che sta interessando diverse aree dell'Italia, con l'ennesima perturbazione pronta ad arrivare proprio con il nuovo anno».

A dirlo è il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega: «Già la sera di San Silvestro si vedranno i primi effetti con nuove piogge e rovesci. Nel corso di Capodanno le precipitazioni interesseranno soprattutto il Nord e il versante tirrenico. Tra Piemonte e Lombardia occidentale la neve potrà cadere nuovamente fino in pianura. Neve in collina anche a Nordest, in rialzo a 400-800 metri. Sabato 2 gennaio poi il maltempo si estenderà a gran parte d'Italia - prosegue l'esperto di 3bmeteo.com - con piogge e rovesci anche a sfondo temporalesco ancora una volta soprattutto al Nord e versante tirrenico. Tanta neve sulle Alpi dagli 800-1000 metri. Il tutto accompagnato da un nuovo rinforzo del vento che, soprattutto sul versante adriatico, farà alzare le temperature. Non sarà finita qui, in quanto nuove perturbazioni scorrazzeranno sul Mediterraneo e l'Italia almeno fino all'Epifania. Ci attendiamo dunque nuove fasi di maltempo, con target principale sempre Nord e regioni tirreniche. Di anticicloni, per ora, non si intravede nemmeno l'ombra» concludono da 3bmeteo.com.