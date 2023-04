Meteo Veneto: giovedì tornano piogge, temporali e calo delle temperature

Un promontorio anticiclonico si sta insediando sull’Europa centro-meridionale e sull’Italia e favorirà una breve fase stabile anche in Veneto. Dall’Atlantico tuttavia le perturbazioni rimangono in agguato e già dalla serata di mercoledì una di queste si avvicinerà al Nord Italia, erodendo l’anticiclone e determinando un graduale peggioramento del tempo.

A dirlo è Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com. «Le prime piogge cadranno in serata sull’arco alpino, in estensione tra la sera e la notte successiva al resto della regione. La giornata di giovedì sarà caratterizzata da una nuvolosità estesa con piogge e rovesci anche temporaleschi, fenomeni a tratti intensi, temperature in calo e il ritorno della neve sulle Alpi in abbassamento fino verso i 1100m in serata. Dalle prime ore di venerdì la perturbazione sfilerà verso est e subentreranno schiarite sul Veneto, alternate ad un po’ di variabilità tra il pomeriggio e la sera in prossimità dei rilievi. Una certa variabilità condizionerà anche il weekend, con possibilità di qualche rovescio soprattutto nelle ore diurne verso i rilievi alpini e con clima fresco di notte e al primo mattino».

Meteo Treviso

Mercoledì sarà una giornata variabile ma asciutta, con schiarite anche ampie nel pomeriggio e temperature massime fino a 18 gradi. La giornata di giovedì sarà invece caratterizzata da un rapido peggioramento con piogge e rovesci che si attarderanno fino a sera e temperature diurne non oltre gli 11 gradi. Miglioramento da venerdì con schiarite in giornata, ma nuova variabilità nel tardo pomeriggio quando potrà giungere qualche breve rovescio temporalesco; il clima risulterà fresco con minime intorno a 7°C e massime sui 15 gradi. Un po’ variabilità nel weekend con qualche rovescio tra il pomeriggio e la sera di sabato e clima sempre piuttosto frizzante al primo mattino.