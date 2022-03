Tornano piogge e temporali a Nordest: «Rimedio contro la siccità»

Mercoledì 30 e giovedì 31 marzo piogge e temporali torneranno in una prima fase sul versante tirrenico, ma finalmente anche a Nordest. A dirlo è Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo.com.

«Inizialmente diverse aree del Nordovest potrebbero infatti vedere poche precipitazioni, tuttavia nei primi giorni di aprile un ulteriore affondo artico dovrebbe rinnovare rovesci e temporali più direttamente anche su queste regioni, oltre che sul resto d'Italia. Le temperature molto miti di questi giorni diventeranno un ricordo, con ingresso di aria fredda da Nord - continua Ferrara - responsabile di un netto calo termico da fine mese, nell'ordine anche di 8-10 gradi se non oltre in montagna e a partire dalle regioni settentrionali. Contestualmente tornerà a nevicare su Alpi e Appennini dapprima a quote medio-alte, ma con fiocchi non esclusi sotto gli 800-1000 metri nei primi giorni di aprile».

Dopo diverse settimane di siccità la nuova perturbazione era attesa da tempo: «Ad oggi si tratta di un cambiamento abbastanza radicale - conclude Ferrara - con una fase instabile e piovosa che durerà almeno qualche giorno, quindi una vera e propria boccata d'ossigeno. Tuttavia è presto per capire se davvero verrà risolto il deficit idrico che al momento risulta davvero notevole e che questo episodio, qualora risultasse fine a sé stesso e non seguito da altre piogge, certamente non risolverebbe del tutto».