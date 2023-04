Caldo e anticiclone fino a sabato: «Primo Maggio con pioggia e temporali»

«Fino a sabato compreso, 29 aprile, l'Italia sarà interessata da una rimonta dell’alta pressione afro-mediterranea, che porterà quindi una fase stabile e in prevalenza soleggiata su gran parte d’Italia». A dirlo è il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega: «Non si tratterà comunque di una rimonta particolarmente convinta per il nostro Paese, tanto che comunque non mancheranno anche banchi nuvolosi sparsi di passaggio, che specie venerdì potranno dar luogo anche a qualche occasionale piovasco lungo le Alpi. Le temperature saranno ovunque in aumento, ma in modo particolare su Valpadana, versante tirrenico, Sardegna e Sicilia. Punte di 25-26°C si potranno registrare anche in Pianura Padana e sulle regioni tirreniche tra venerdì e sabato, qualche grado in meno invece lungo il versante Adriatico».

Primo Maggio

«Tra domenica 30 aprile e lunedì 1º maggio cambierà però tutto - avverte Ferrara di 3bmeteo.com - una perturbazione in discesa dal Nord Europa darà vita a una bassa pressione proprio sull’Italia responsabile di piogge e temporali a partire dal Nord e in progressiva estensione anche al Centrosud. Saranno possibili fenomeni localmente intensi e abbondanti, anche al Nord che beneficerà così di nuove preziose piogge vista la siccità che ricordiamo ancora non è risolta. Il tutto sarà accompagnato da un nuovo generale calo delle temperature. Tra una fase piovosa e l’altra non mancheranno comunque anche delle parentesi soleggiate».