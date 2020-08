Maltempo in arrivo su tutto il Veneto: temperature in calo grazie alla pioggia

Fino a martedì 18 agosto il tempo sarà instabile in Veneto, con rovesci e temporali da locali a sparsi. Saranno possibili fenomeni localmente intensi (forti rovesci, forti raffiche di vento, locali grandinate), specie oggi, con una probabilità inferiore, domani, sulle zone montane. La regione sarà infatti interessata da una circolazione ciclonica, che dall'Atlantico settentrionale si estende all'Europa occidentale. Pertanto oggi, lunedì 17 agosto, e domani, martedì 18 agosto, sono previste delle fasi di instabilità con rovesci e temporali, specie nelle ore centrali, sia sulle zone montane che in pianura.

Visti i fenomeni meteorologici previsti la criticità idrogeologica attesa è riferita allo scenario per temporali forti con connessa criticità idrogeologica, in particolare nei bacini dell’Alto Piave, Piave Pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Adige-Garda e Monti Lessini, Basso Brenta –Bacchiglione. Si segnala la possibilità d’innesco di fenomeni franosi superficiali sui versanti, e la possibilità di innesco di colate rapide nelle zone di allertamento. Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto, ha dichiarato lo stato di attenzione per criticità idrogeologica, a partire dalle 14 di oggi fino alla mezzanotte di mercoledì 19 agosto.

Nel frattempo i vigili del fuoco di Treviso, dal primo pomeriggio di lunedì, sono attivi nella Marca trevigiana per risolvere una ventina di interventi tra Treviso (in via Mandruzzato e in vicolo Piave per mettere in sicurezza il tendone di un locale), lungo il quartiere di Fiera per qualche ramo caduto e poi a Pederobba, Onigo, Montebelluna e Nervesa della Battaglia.

