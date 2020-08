Ondata di maltempo su tutto il Veneto: pioggia e vento mietono danni

Il maltempo si è abbattuto anche oggi su numerosi comuni del Veneto: si segnalano danni notevoli per trombe d’aria, allagamenti, e fortissime raffiche di vento in molte zone e in particolare nel vicentino, nel veronese e nel bellunese. Risultano colpiti i territori di Arzignano, Trissino (in provincia di Vicenza), Montecchia di Crosara (in provincia di Verona), Ponte nelle Alpi e Vodo di Cadore (in provincia di Belluno) e in quest’ultimo comune si sta valutando la possibilità di evacuare alcune abitazioni. Colpita, anche se solo limitatamente, persino la Marca che è stata sferzata da pioggia battente e vento forte nelle aree a nord di Treviso (Pederobba, Valdobbiadene e Vittorio Veneto su tutte). Al lavoro fin da subito anche i vigili del fuoco per dei alcuni tagli di piante e rimozioni di alberi dalle sedi stradali nei comuni di Refrontolo, Conegliano, Vittorio Veneto e Fonte.

È il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, a descrivere la situazione venutasi a creare dopo l’ennesima giornata segnata da condizioni climatiche avverse e da improvvisi quanto violenti fortunali. Il Presidente è da stamane è in contatto con la sala operativa della Protezione Civile di Marghera, dove, a seguito delle previsioni dell’Arpav diffuse ieri, è stata attivata l’Unità di Crisi.

«Domani mattina – precisa ancora il Presidente – sarò nel vicentino ed eventualmente nelle altre aree maggiormente colpite, dove da questa mattina presto è già in sopralluogo l’Assessore alla Protezione Civile. Incontreremo i sindaci per fare una prima sommaria conta dei danni, per individuare le opere pubbliche da realizzare con urgenza, per predisporre i primi aiuti da portare a privati, imprese e agricoltori. Continueremo a tenere sotto controllo costantemente l’evolversi della situazione».