Novembre inizia con il maltempo: «In arrivo una settimana di pioggia»

«Una nuova perturbazione atlantica è in arrivo sul nord Italia nella giornata di Ognissanti, lunedì 1º novembre». A dirlo è il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara, che spiega: «Piogge e rovesci saranno in movimento da ovest verso est. Non mancheranno temporali e piogge abbondanti in particolare su prealpi e Dolomiti del Veneto. Il tutto accompagnato da venti, anche forti, di Scirocco e Libeccio. Marea molto sostenuta sulla Laguna di Venezia con un picco previsto di 130 centimetri in serata. Sulle Alpi tornerà la neve, a tratti anche sotto i 1800-2000 metri entro sera. E non finirà qui - conclude Ferrara - dopo una breve e parziale tregua nella giornata di martedì, tra mercoledì e giovedì sono attese nuove perturbazioni con ulteriore ondata di maltempo su gran parte d'Italia. Previste nuove piogge e temporali al Nord e sul medio versante tirrenico».