Maltempo nella notte, alberi abbattuti a Gaiarine: nove interventi

Torna il maltempo nella Marca: nottata di interventi per i vigili del fuoco e i volontari della Protezione civile nella zona di Gaiarine. A causa di un violento temporale con forti raffiche di vento, sono stati nove gli interventi di taglio alberi e messa in sicurezza. Le piante erano finite in mezzo alla strada, ostruendo in gran parte dei casi l'intera carreggiata. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Conegliano e Motta di Livenza insieme ai volontari della Protezione civile e al personale del servizio Sos Emergenza. I primi interventi sono iniziati alle 22 per terminare verso l'una di notte.