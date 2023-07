Maltempo, ritardi e disagi negli aeroporti: voli dirottati su Malpensa

C'erano anche diversi trevigiani a bordo del volo Klm di mercoledì sera, 19 luglio, partito da Amsterdam con destinazione l'aeroporto di Venezia Marco Polo. L'aereo sarebbe dovuto arrivare alle 23.20 italiane ma le avverse condizioni meteo hanno costretto ad un cambio di rotta a pochi minuti dall'arrivo. I passeggeri sono così atterrati a Malpensa dove hanno atteso a bordo dell'aereo per oltre un'ora e mezza prima di poter ripartire alla volta del capoluogo veneto. Più limitati, invece, i disagi per chi è partito e arrivato all'aeroporto "Canova" di Treviso L'arrivo è avvenuto solo alle 2 di notte. Non sarebbe però l'unico caso, diversi infatti i voli previsti in arrivo a Venezia che hanno subito ritardi simili a causa dell'ondata di maltempo abbattutasi sul Veneto con oltre 350 interventi da parte dei vigili del fuoco in regione.