Weekend tra pioggia e schiarite: «Da lunedì la tempesta di Santa Cecilia»

Fine settimana all'insegna di un vortice ciclonico che coinvolgerà solo marginalmente il Veneto. Sabato 19 novembre, infatti, la perturbazione tenterà di risalire la regione portando nuvolosità anche diffusa entro il pomeriggio-sera, con qualche pioggia non esclusa più che altro tra basso Veneziano, basso Padovano e Rodigino (specie area del Delta).

Domenica, dopo un avvio ancora a tratti nuvoloso, si faranno strada rasserenamenti via via più ampi, ma con possibilità anche di banchi di nebbia sulle basse pianure venete. Nel frattempo si rinforzerà la Bora lungo le coste e a tratti anche sul Polesine. Le temperature saranno pienamente autunnali, con massime in genere entro i 14-15°C, minime localmente sotto i 6-8°C con possibili gelate in montagna fin sotto i 500-600 metri. Lunedì giornata in larga parte soleggiata, ma in serata arriverà la parte avanzata di una nuova e intensa perturbazione, collegata ad un profondo ciclone che raggiungerà il Veneto nel corso di martedì 22 novembre, giorno di Santa Cecilia. La regione sarà probabilmente investita da piogge e rovesci diffusi, con accumuli di oltre 20-30 millimetri sulle pianure fino a picchi di oltre 40-60 millimetri sulle Prealpi e nevicate copiose sulle Alpi talora anche sotto i 1000-1200 metri sulle Dolomiti. I venti potranno risultare burrascosi sull'Adriatico con rischio marea eccezionale a Venezia e Chioggia.