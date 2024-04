Fulmine centra palo della linea telefonica: centraline esplose, residenti senza corrente

La perturbazione arrivata in Veneto martedì ha portato non solo un importante abbassamento delle temperature ma anche diversi disagi ai cittadini della frazione di Coste, a Maser. Nella mattinata di ieri, giovedì 18 aprile, un fulmine ha colpito un palo della linea telefonica Tim e per alcune ore sono rimaste senza corrente due intere vie, San Vettore e Argenta.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", a rimanere senza telefono sono state almeno una dozzina di abitazioni e importanti disagi sono stati registrati anche al ristorante osteria "Al Morer". Il fulmine ha letteralmente spezzato un cavo della linea telefonica facendo esplodere le centraline. Il botto ha causato uno spostamento d'aria simile a quello di una bomba. I tecnici della Tim hanno ripristinato la corrente nel primo pomeriggio. Al ristorante osteria Al Morer, il fulmine ha anche fatto "saltare" un muro tanto che il ristorante per il pranzo di ieri ha dovuto gestire solo le prenotazioni dovendo portare a termine il servizio nonostante l'assenza di corrente. Il maltempo continuerà a interessare il Veneto anche nei prossimi giorni: il temporale di ieri ha colpito soprattutto i comuni della Pedemontana per poi spostarsi nel Vicentino ma, secondo gli esperti, il freddo di questi giorni andrà avanti almeno fino al ponte del 25 aprile con un deciso e nuovo peggioramento in arrivo fra domenica e lunedì.