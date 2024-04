Meteo Veneto: «Mercoledì all'insegna del maltempo ma nel weekend torna il sole»

L’anticiclone africano che negli ultimi giorni ha portato condizioni climatiche miti e soleggiate è in fase declino e lascerà presto spazio a una perturbazione atlantica che gradualmente si avvicinerà al Veneto e riporterà le prime piogge a partire dai settori più occidentali della regione.

Le previsioni di Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com indicano infatti che: «Mercoledì 10 aprile la perturbazione rallenterà il suo naturale spostamento verso est a causa della formazione di un minimo di pressione sulla Corsica, con una giornata caratterizzata da tempo diffusamente instabile e rovesci intermittenti anche temporaleschi sulle zone occidentali. I fenomeni più intensi interesseranno infatti la provincia di Verona e quella di Vicenza, più deboli invece su quelle di Treviso e Padova, solo qualche pioggia intermittente è attesa sull’area di Venezia. Caleranno le temperature, con massime intorno ai 20°C e localmente inferiori e si abbasserà il limite nevicate sulle Alpi, fin verso i 1500 metri tra il pomeriggio e la sera, quando però i fenomeni tenderanno ad attenuarsi a partire proprio dall’arco alpino. Giovedì il minimo di pressione si muoverà dalla Corsica verso il Nord Africa, pilotando la perturbazione che lascerà così la nostra regione, dove subentreranno schiarite sempre più ampie con temperature in netto recupero e massime intorno a 22/23°C in pianura. L’anticiclone sarà in fase di rinforzo e determinerà una nuova sequenza di giornate stabili e soleggiate, probabilmente fino alla fine della settimana, con temperature in aumento e massime verso i 25/27°C in pianura» conclude Badellino.