Neve sul Monte Grappa, chiuse le strade provinciali 140 e 141

Ancora neve sul Monte Grappa: dopo le operazioni di messa in sicurezza e sgombero di dieci giorni fa, sulle strade provinciali sopra i 400 metri nelle zone del Monte Grappa, Cansiglio e Pian de le Femene, la Provincia di Treviso entra di nuovo in azione e fa scattare il Piano Neve per nuovi interventi urgenti.

Lunedì 24 aprile infatti, una nuova nevicata di primavera ha interessato la strada provinciale 140 "Strada Giardino" e la provinciale 141 "Dorsale del Grappa": per prevenire rischi correlati all'accumulo di neve e ghiaccio sul manto stradale, che potrebbero creare situazioni di pericolo negli spostamenti. La Provincia ha predisposto la chiusura temporanea al traffico in alcuni tratti: per quanto riguarda la provinciale 140, è stato chiuso il tratto da località Baita Camol all'intersezione con la provinciale 149, mentre sulla provinciale 141 è stato sospeso il traffico veicolare nel tratto compreso tra il bivio con la strada per Alano di Piave (Belluno), in località Malga Miet, e la località Pian dea Baea. La Provincia sta già lavorando per monitorare le zone montane e predisporre le operazioni necessarie di pulizia e ripristino delle corrette condizioni di sicurezza stradale il prima possibile, compatibilmente con le tempistiche della nevicata. Come da prassi, nei prossimi giorni continueranno le attività di monitoraggio meteo nell'ambito del "Piano neve" della Provincia di Treviso.