Neve in collina, pioggia in pianura: imbiancati i comuni dell'Alta Marca

Attesa ormai da giorni, la neve in provincia di Treviso è arrivata nel pomeriggio di giovedì 19 gennaio. In una giornata fortemente segnata dal maltempo e da un brusco calo delle temperature, i fiocchi sono scesi nei comuni dell'Alta Marca, da Pieve del Grappa a Pieve di Soligo passando per Valdobbiadene e Follina.

A quote più basse vento e tanta pioggia con temperature tra gli zero e i due gradi centigradi. Nessun disagio di rilievo segnalato a vigili del fuoco e carabinieri, pronti a intervenire visto l'allerta meteo diramata dalla Regione Veneto nelle scorse ore. La circolazione sulle strade non ha registrato particolari intoppi e i fiocchi di neve caduti hanno imbiancato il paesaggio collinare senza però creare nessun disagio ai residenti in zona. Lo stato di attenzione per maltempo resterà in vigore anche domani, venerdì 20 gennaio. Da sabato invece è atteso un miglioramento delle condizioni meteo in tutta la provincia.