Ghiaccio e neve dal Cansiglio a Cima Grappa: disagi sulle strade

Domenica innevata sulle cime dell'Alta Marca: già dalla mattina del 28 novembre, infatti, i primi fiocchi hanno fatto capolino su Cima Grappa, sui monti Cesen e Pizzoc ma anche su Col Visentin e su Pian del Cansiglio, preso d'assalto da molti automobilisti accorsi per fotografare la prima neve stagionale.

Già dalla mattinata di ieri, sabato 27, i primi fiocchi erano arrivati nella Marca, continuando a cadere per buona parte della nottata. Sul versante vicentino del Monte Grappa raggiunti i 20 centimetri di neve. Uno spettacolo per gli occhi ma, nel tardo pomeriggio di domenica, un grande disagio per molti automobilisti. La presenza di ghiaccio sulle strade ha creato code e rallentamenti. Tante le auto, ancora senza pneumatici invernali. In pianura, a quote molto più basse, è stata invece una domenica all'insegna del maltempo soprattutto in provincia di Venezia e Verona dove a piogge e temporali si è aggiunta anche la grandine. Da domani la nuova settimana nella Marca dovrebbe iniziare all'insegna del tempo stabile con temperature, però, ancora molto fedde con brina e gelate durante le prime ore della mattina.