Equinozio di primavera, nevicate nei Comuni della Pedemontana

Nel giorno dell'equinozio di primavera, sabato 20 marzo, i Comuni della pedemontana trevigiana sono stati sorpresi da una nevicata fuori stagione con fiocchi sporadici caduti fino a bassa quota.

In tutta la Marca la giornata è stata fredda con venti sostenuti e temperature sotto la media per il periodo. Gelate in pianura, previste anche domenica. Da lunedì, invece, le temperature dovrebbero tornare verso un lento e graduale aumento. Sabato mattina il Sacrario militare di Cima Grappa è stato teatro di una fitta nevicata ma, nelle ore successive, pioggia ghiacciata mista a nevischio è caduta anche a bassa quota nei Comuni di Cavaso del Tomba, Valdobbiadene, San Pietro di Feletto e Refrontolo, imbiancando case e vigneti.