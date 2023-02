Torna l'inverno da domenica: «Freddo e neve a tratti anche in pianura»

Tempo nuvoloso sul Veneto in questi giorni, per via di correnti umide occidentali che localmente potranno portare qualche pioviggine. Clima che si mantiene mite per il periodo, con temperature diurne prossime ai 12-13°C sulle zone di pianura. Tuttavia dal weekend la situazione cambierà rapidamente per l'arrivo di un impulso artico in discesa verso Svizzera e Francia, che favorirà la nascita di una circolazione depressionaria sul Mar Ligure.

Il Veneto rimarrà un po' ai margini del peggioramento ma comunque qualche pioggia bagnerà la Regione, con fiocchi di neve anche a bassa quota. Tracollo termico da domenica, con valori che scenderanno anche di 10 gradi in 24 ore e sensazione di freddo accentuata dai venti di Bora, che soffieranno tesi o forti. A Treviso nuvolosità frequente venerdì, mentre sabato ci saranno maggiori aperture. Qualche piovasco atteso domenica ma di poco conto. La nota saliente saranno le temperature: i valori diurni passeranno dai 14°C di sabato ai 7-8°C di domenica, con venti sostenuti di Bora.