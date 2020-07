In Veneto la prima intensa ondata di caldo dell'estate: il termometro segna 36°

Il Centro meteo ARPAV di Teolo (PD), in questo afoso mercoledì, sta registrando la prima intensa ondata di caldo dell'estate in Veneto, soprattutto tenendo conto che nei prossimi giorni le temperature saranno in ulteriore risalita fino a punte massime intorno ai 35-36°C in pianura e minime di notte anche oltre i 24-25°C, con un probabile culmine dell'ondata tra venenerdì e sabato.

Il tempo oggi (pomeriggio-sera)

Nello specifico, oggi un'area anticiclonica sta interessando il Mediterraneo determinando condizioni di prevalente stabilità in pianura con temperature in aumento fino a valori sopra la media del periodo; sulle zone montane sarà invece abbastanza frequente l'instabilità pomeridiana, con occasionali rovesci o temporali e probabile ingresso di un fronte con tempo più marcatamente instabile domenica.

Inizialmente in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con progressivo sviluppo di nuvolosità irregolare più estesa sulle zone montane e pedemontane, e verso sera anche su parte della pianura. Probabilità in aumento di rovesci e temporali da locali a sparsi dapprima sulle zone Dolomitiche, e in successiva parziale estensione specie verso sera alle zone prealpine e pedemontane; non si esclude qualche breve e isolato rovescio o temporale verso sera sulla pianura centro-settentrionale. Non si esclude qualche fenomeno localmente intenso.

Il meteo dei prossimi giorni

Giovedì 30: al mattino modesta nuvolosità, con schiarite più probabili dalle ore centrali; al pomeriggio annuvolamenti cumuliformi specie sui rilievi. Precipitazioni: dalle ore centrali aumento della probabilità di locali rovesci o temporali sulle zone montane e pedemontane (probabilità medio-bassa 25-50%). Temperature: minime in ulteriore aumento in pianura e prealpi, in quota in contenuto calo; valori massimi senza notevoli variazioni, superiori alle medie del periodo. Venti: in pianura deboli variabili, a regime di brezza sulla costa. In quota deboli dai quadranti occidentali. Mare: calmo o poco mosso.

Venerdì 31: sereno o poco nuvoloso, salvo sviluppo di modesti annuvolamenti durante le ore centrali sui rilievi e zone interne della pianura. Precipitazioni: generalmente assenti in pianura; in montagna possibile qualche rovescio o temporale nel pomeriggio/sera, e non si eslcude qualche isolato fenomeno sulla pedemontana. Temperature: minime senza notevoli variazioni, massime in ulteriore aumento con valori ben superiori alla media del periodo. Venti: in pianura deboli variabili, con locale presenza di brezze; in montagna deboli/moderati da nordovest o nord, con locali brezze nelle valli. Mare: calmo o poco mosso.

Sabato 1: tempo stabile e in prevalenza soleggiato. Temperature stabili e generalmente superiori alle medie del periodo.

Domenica 2: probabili condizioni di tempo instabile con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale.