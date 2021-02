Weekend all'insegna del maltempo: «In arrivo una nuova perturbazione»

Fine settimana all'insegna del brutto tempo sul Nord Italia, Veneto compreso, con nubi frequenti e qualche pioggia. L'anticiclone in arrivo, soprattutto al Centrosud, in queste ore cederà sotto l’incalzare di una nuova perturbazione atlantica.

Secondo le previsioni del meteorologo di 3bmeteo.com, Edoardo Ferrara: «Sabato avremo tempo ancora in prevalenza stabile ma con prime piogge a Nordovest entro fine giornata. Domenica rovesci diffusi su gran parte del Centronord, con netto calo termico e ritorno della neve a quote medio-basse sulle Alpi, successivamente anche sull’Appennino; Sud probabilmente ai margini dell’azione ciclonica con tempo più asciutto e in parte anche soleggiato».