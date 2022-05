Meteo, niente piogge fino a giovedì: «Nuvolosità in aumento nel weekend»

Fino a giovedì 5 maggio proseguiranno condizioni di tempo discreto sul Veneto con nuvolosità irregolare alternata a spazi soleggiati e generale assenza di precipitazioni sulle zone di pianura e costiere. Da segnalare solo della variabilità pomeridiana su Prealpi e Dolomiti, tipica del periodo, che sfocerà in brevi e locali acquazzoni. Contesto climatico gradevole con massime intorno 20-23 gradi e minime tra 8 e 13 gradi.

Tra venerdì e sabato è invece atteso un blando peggioramento per il transito di una goccia di aria fredda in quota che richiamerà correnti più umide dai quadranti sudorientali. Avremo dunque maggiore nuvolosità e occasione per qualche pioviggine o pioggia in particolare su basso Veneto; non saranno comunque fenomeni particolarmente intensi e diffusi. Contestualmente le temperature caleranno di 2-4 gradi nei valori massimi e la ventilazione tenderà a rinforzare da est/sudest. Domenica ritorno a condizioni in prevalenza soleggiate con consueta variabilità diurna sui rilievi, tipica di maggio. Su Treviso tempo nel complesso buono fino a giovedì con sole prevalente, disturbato solo a tratti dal passaggio di qualche nube. Clima gradevole con temperature massime fino a 23-24 gradi. Venerdì invece attesa una giornata più uggiosa, fresca e ventilata a causa del transito di una blanda perturbazione. Nel weekend torneranno condizioni solo in parte soleggiate con nuvolosità frequente ma basso rischio di precipitazioni.