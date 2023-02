Inizia la settimana più fredda dell’inverno: «Neve anche sulle spiagge»

Venti gelidi dalla Russia daranno inizio, nelle prossime ore, a una delle settimane più fredde di quest' inverno. Temperature ovunque sotto le medie del periodo, con estese gelate notturne in Valpadana ma anche sulle pianure del Centrosud dove i cieli saranno sereni e non soffierà il vento. Gelo intenso su Alpi e Appennino con temperature sotto lo zero talora anche in pieno giorno fin sotto i 1000 metri. Le massime potranno non superare i 7-9°C al Nord e lungo il lato adriatico, salvo locali eccezioni, qualche punta superiore invece lungo il lato tirrenico e sulle Isole Maggiori. La sensazione di freddo sarà altresì acutizzata dai venti di bora, grecale e levante che soffieranno da moderati a forti a più riprese, con raffiche anche di oltre 60-70 chilometri orari sul versante Adriatico.

Anticiclone di San Valentino

«Dal weekend, ma soprattutto la prossima settimana, potrebbe invece farsi spazio l’anticiclone, responsabile di un rialzo delle temperature anche deciso e tempo stabile, in particolare ancora una volta al Nord che continua a soffrire un marcato status siccitoso (segnatamente il Nordovest). Il Sud invece potrebbe risentire ancora di spifferi freddi dai Balcani, con ulteriori episodi d’instabilità atmosferica» concludono da 3bmeteo.com.