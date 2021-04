Weekend del 1º maggio: «Nuova ondata di maltempo in arrivo»

Edoardo Ferrara di 3bmeteo anticipa le previsioni per il primo fine settimana di zona gialla in Veneto. Cielo perturbato e solo poche schiarite nella giornata di sabato

«Nei prossimi giorni le regioni del Nord rimarranno esposte a umide ed instabili correnti atlantiche, responsabili di frequenti piogge e rovesci, pur alternati a pause asciutte». A dirlo è il meteorologo di 3bmeteo.com, Edoardo Ferrara che spiega: «Non mancheranno anche locali temporali a tratti di forte intensità, in particolare su fascia prealpina e pedemontana. L'instabilità non risparmierà neanche il Centro, sebbene meno incisiva e diffusa rispetto al Nord, con spunti piovosi e temporaleschi soprattutto sulla Toscana».

Sabato 1º maggio inizierà con tempo discreto, salvo qualche pioggia sul Nordovest. Tuttavia, tra pomeriggio e sera è atteso un peggioramento al Nord con piogge e temporali localmente anche intensi, in particolare proprio in serata sul Nordest. Rovesci che raggiungeranno anche il Centro Italia. Domenica 2 maggio ancora qualche rovescio o temporale sparso al Nord. cielo molto nuvoloso sui settori pedemontani, annuvolamenti e schiarite altrove. Nella notte fino alle prime ore precipitazioni diffuse, in seguito fenomeni in diradamento e temporaneo esaurimento sulla pianura centro-meridionale; nel corso del pomeriggio nuovo aumento della probabilità di precipitazioni, con fenomeni meno frequenti sui settori meridionali. Temperature in netto calo rispetto alle medie