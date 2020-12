Maltempo, allerta meteo fino a giovedì sera: «Situazione in miglioramento»

L'eccezionale ondata di maltempo che ha investito il Veneto in questi giorni ha le ore contate. Domani, giovedì 10 dicembre, è previsto tempo prevalentemente molto nuvoloso con precipitazioni al più locali e modeste.

Il Centro della Protezione civile regionale ha emesso una nuova allerta meteo valida fino alle ore 20 di domani. Lo stato di “preallarme” (allerta “Arancione”) è confermato solo per la Rete idraulica principale del bacino “Basso Brenta-Bacchiglione” (nelle province di Padova, Treviso, Vicenza, Verona e Venezia) in riferimento al Fratta-Gorzone dove si prevedono livelli idrometrici ancora sostenuti. Sulle rimanenti zone del bacino è da considerarsi solo lo stato di attenzione, fissato anche per la rete idraulica secondaria. Ridefinita la criticità idrogeologica anche in altre zone della Regione, fissando lo stato di attenzione nei bacini: “Alto Piave” (BL) e “Piave Pedemontano” (BL, TV). In quest’ultime aree, l’elevata saturazione dei terreni può determinare ancora fenomeni franosi. Stato di attenzione, infine, anche per le reti del bacino “Livenza-Lemene-Tagliamento” in provincia di Treviso e Venezia.