Torna il sole al Nord nel weekend: «Ampie schiarite ma forti gelate»

Ormai diversi giorni l’Italia è in balia del maltempo con temperature che sono crollate e neve caduta a quote basse non solo al Nord ma anche al Centro. Il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara avverte: «Nel fine settimana avremo tempo asciutto al Nord, con ampie aperture, ma freddo intenso e forti gelate notturne anche in pianura. Faranno eccezione Emilia orientale, Romagna e Friuli Venezia Giulia dove potranno verificarsi locali precipitazioni, nevose a quote prossime la pianura, in primis sui settori romagnoli. Al Nord tuttavia il tempo potrebbe tornare a peggiorare a inizio della prossima settimana con nuove precipitazioni specie su Triveneto, Emilia Romagna, bassa Lombardia e basso Piemonte, nevose in collina o a tratti in pianura» conclude Ferrara.