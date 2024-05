Auto bloccata nel sottopasso allagato: «Il semaforo non funzionava»

Poteva finire in tragedia la disavventura occorsa a un'automobilista di San Zenone degli Ezzelini rimasta bloccata giovedì 16 maggio nel sottopasso di Ca' Rainati. Sotto accusa il mal funzionamento del semaforo di allerta che non sarebbe entrato in funzione per segnalare l'allagamento del sottopasso. L'automobilista si è avventurata nonostante la transenna posta dal comune segnalasse il pericolo di possibili allagamenti, rimanendo bloccata con l'auto, fortunatamente senza conseguenze per lei.

La polemica

Il candidato sindaco Pietro Pellizzari e tutto il gruppo "SìAmo San Zenone degli Ezzelini" hanno espresso la loro vicinanza ai cittadini. «Allo stesso tempo però - spiegano - nutriamo forti perplessità sulla gestione dell'emergenza da parte del Comune e del sindaco, specialmente nelle ore antecedenti l’evento, considerati gli allarmanti bollettini di allerta della Regione negli ultimi giorni nonché l'allerta emessa giovedì 16 maggio alle ore 12 in cui si segnalava un alto rischio idrogeologico. Ci chiediamo come mai i cittadini non siano stati avvisati per tempo dell’imminente pericolo, non siano state predisposte le transenne nelle strade a rischio e non siano stati monitorati e chiusi per tempo i sottopassi. Le foto del sindaco dopo un tale evento profumano di campagna elettorale sulla pelle dei cittadini».