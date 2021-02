Caldo anomalo nella Marca: «Da sabato temperature in calo»

La fine dell'inverno meteorologico è fissata per il 28 febbraio ma, ormai da un paio di giorni, in tutto il Veneto si registrano temperature massime da primavera inoltrata. Un brusco anticipo della bella stagione, partito dalla montagna e arrivato, mercoledì 24 febbraio, in tutto il resto del Veneto con temperature sopra la media, specie nelle massime giornaliere.

L'avanzata di un robusto anticiclone sul Mediterraneo, associato a masse d’aria in quota piuttosto miti, ha determinato un progressivo rialzo termico. Da mercoledì, l'entrata di aria un po' più secca ha contribuito a rendere le giornate molto soleggiate anche in pianura registrando un repentino rialzo delle temperature, fino a raggiungere massime di 20-23°C su gran parte delle zone pianeggianti con locali picchi vicini ai 25°C, soprattutto in provincia di Treviso. Le temperature più elevate di oggi, giovedì 25 febbraio, si sono registrate sulla pianura nord-orientale. Nella Marca Conegliano e Gaiarine sono stati i due Comuni con le temperature più elevate, raggiunti in diverse località i 23-24°C, lievemente inferiori rispetto alle punte massime di ieri quando si erano registrati 24.8°C a Gaiarine, 24.6°C a Villorba e 24.2°C a Treviso. Valori che rappresentano in molti casi dei record di caldo in riferimento all’ultimo trentennio per il mese di febbraio, in particolare nel Trevigiano dove si sono registrati vari sforamenti. Tra sabato 27 e domenica 28 febbraio il parziale cedimento del campo di alta pressione dovrebbe determinare un progressivo, seppur temporaneo, calo termico e il ritorno a condizioni un po’ più in linea con le medie del periodo.