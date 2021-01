Temperature a picco nella Marca: -14° nella notte in Cansiglio

Il vortice di aria fredda proveniente dalla Russia sta iniziando a farsi sentire anche in Veneto. Nella notte tra mercoledì 13 e giovedì 14 gennaio i rilevamenti sulle temperature condotti da Arpav hanno fatto registrare temperature sotto lo zero termico in moltissimi Comuni. Il record nella Marca è andato alla Piana del Cansiglio dove, alle 5 di stamattina, il termometro ha raggiunto -14.3 gradi. Notte sottozero anche a Volpago del Montello (-1.6 gradi), Vazzola (-2 gradi) e Gaiarine (-1,5 gradi). Il Comune più freddo in pianura è stato Castelfranco Veneto dove, sempre alle 5 di mattina, il termometro segnava -3.7 gradi.