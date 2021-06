Temporali in serata, allerta meteo fino a sabato mattina

Il nuovo bollettino, pubblicato venerdì 25 giugno dal Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto, indica per il pomeriggio-sera di oggi nuove condizioni di instabilità con probabili rovesci e temporali da locali a sparsi, specie su zone montane e pedemontane orientali dove non si escludono locali fenomeni intensi (forti rovesci, raffiche di vento e locali grandinate). Alla luce di queste previsioni, la Regione conferma lo stato di attenzione per criticità idrogeologica (riferita allo scenario per temporali forti) valido fino a domani alle ore 8 per la rete secondaria dei bacini idrografici dell’Alto Piave e del Piave Pedemontano