Temporali, allerta meteo prolungata fino a sabato sera in Veneto

Prolungata fino a sabato sera, 23 settembre, l’allerta gialla per temporali su tutto il Veneto. Le previsioni per le prossime ore indicano infatti fenomeni intensi e in rapida evoluzione con possibile innalzamento dei livelli della rete idrografica secondaria, rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con allagamenti di scantinati e sottopassi.

Per i bacini Piave Pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Adige-Garda e Monti Lessini, Basso Brenta-Bacchiglione possibile innesco anche di frane superficiali e colate rapide sui settori montani, pedemontani e collinari. Le previsioni meteo di Arpav indicano nella seconda parte di venerdì 22 settembre tempo instabile/perturbato con precipitazioni più diffuse e consistenti sulle zone centro-settentrionali, dove saranno possibili quantitativi localmente abbondanti, anche con rovesci e temporali che localmente potranno risultare intensi specie per forti rovesci. Nel pomeriggio/sera di sabato 23 ripresa dell'instabilità con rovesci e temporali sparsi e possibilità di fenomeni localmente intensi specie tra Prealpi e pianura.